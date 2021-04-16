В Улан-Удэ на похоронах тещи один зять убил другого

Злоумышленник завидовал родственнику, которого теща любила больше





Трагедией закончились похороны тещи, на поминках которой выпили и повздорили два ее зятя. Один завидовал другому, он и жил лучше, и теща больше его любила. Завистник ударил соперника ножом в сердце, шансов выжить у раненого не было.

Зятья давно не виделись и встретились только на похоронах. После поминок они продолжили поминать тещу в доме у одного из них. Но там поругались, в ход пошли кулаки. А потом завистник схватился за нож и убил собутыльника. Мужчина скончался от обильной кровопотери, развившейся в результате проникающего ранения с повреждением сердца и легкого.На следствии обвиняемый настаивал, что защищался. Дескать, потерпевший бил топором по двери, держал оружие двумя руками и кричал ему «завалю». Именно после этого якобы он и ударил его ножом. Однако выяснилось, что у погибшего правая рука была больная, из-за чего дома ничего ею не делал и поэтому держать топор попросту не мог. Кроме того, он никогда не снимал свою барсетку в чужом доме, а здесь вдруг снял.Инсценировать нападение потерпевшего не удалось, за убийство пришлось отвечать перед судом. Но не по одной статье - после задержания на месте преступления мужчина грозился пнуть сотрудника полиции, за что получил еще одну статью УК РФ.- Суд признал обвиняемого виновным в убийстве и угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 20 тыс. рублей. Также суд удовлетворил частично иск гражданской супруги потерпевшего и обязал взыскать с осужденного 500 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда, - сообщил помощник прокурора Октябрьского района Улан-Удэ Виктор Афанасьев.Фото: pixabay.com