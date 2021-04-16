В Бурятии разыскивают 39-летнего мужчину с татуировками

От уроженца Джидинского района уже 10 суток нет вестей



В МВД Бурятии сообщили, что в республике разыскивают 39-летнего Сергея Попкова, жителя Джидинского района. Как отметили в сообщении, мужчина ушел из дома утром 6 апреля и до настоящего времени не вернулся.



Приметы: европейской внешности, рост 165 см, среднего телосложения, волосы короткие черные. Среди особых примет – шрам в виде пореза на щеке, косоглазие, татуировки на груди и плече, татуировка в виде буквы «C» на запястье руки.



Был одет в куртку и камуфляжные брюки черно-белого цвета, черную шапку и ботинки.



При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (30134) 41-7-28, 8 (30134) 41-2-81 или 102 (112).





фото: МВД Бурятии