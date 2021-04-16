Житель Улан-Удэ подрался в подъезде, заснул и лишился телефона

20-летнего пьяного юношу «обчистил» приятель



В отдел полиции по Советскому району пришел молодой человек 20-ти лет с заявлением о краже мобильного. Парень рассказал, что телефон пропал после того, как он заснул у себя в подъезде.



- 10 апреля потерпевший у себя в квартире распивал спиртные напитки со знакомым. В подъезде дома между молодыми людьми произошел конфликт, переросший в драку. После потасовки хозяин жилища уснул в подъезде, а проснувшись, обнаружил пропажу мобильного устройства, - сообщили в МВД.



Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Проведя оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники МВД задержали 22-летнего приятеля заявителя, который признался в краже. По его словам, похищенный у друга гаджет он перепродал незнакомцу в тот же день.



В настоящее время ущерб потерпевшему возмещен в полном размере. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Ведется следствие.





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