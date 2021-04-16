В Бурятии при капремонте дома культуры вместо новых материалов использовали старые

Подрядчик сэкономил на чем можно, но заказчик подписал акты без замечаний





Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении директора Культурно-досугового и методического центра Курумканского района. 52-летняя женщина подозревается в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, с февраля 2020 года в Курумканском районе в рамках нацпроекта проводился капремонт здания одного из сельских домов культуры, относящихся к Культурно-досуговому центру. Спустя несколько месяцев по завершении ремонта подрядчик представил для подписания и оплаты соответствующие документы. Однако в них содержались ложные сведения с недостоверными показателями объемов выполненных работ и использованных материалов.К примеру, в ряде случаев вместо новых строительных материалов использовались старые, бывшие в употреблении. Некоторые виды отделочных работ были упрощены для удешевления, под обшивкой здания отсутствовал утеплитель, также допущены другие нарушения условий контракта.Несмотря на указанные недостатки, директор Культурно-досугового центра, выступавшая в роли заказчика, незаконно подписала акты выполненных работ без замечаний и санкционировала оплату контракта в полном объеме. В результате ее действий бюджету причинен ущерб на общую сумму более 720 тыс. рублей.Преступление выявлено в рамках оперативных мероприятий сотрудниками УЭБ и ПК МВД Бурятии.«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.Как следует из информации на сайте госзакупок, в начале 2020 года Культурно-досуговый выступал заказчиком аукционов на капремонты зданий Гаргинского сельского Дома культуры и Сахулинского Дома культуры. Стартовая стоимость торгов в первом случае составляла 4,1 млн рублей, во втором – 3,5 млн рублей. В обоих случаях победу в аукционах одержало ООО «Бурстрой», причем серьезно уронив цену: до 3,1 и 2,8 млн рублей соответственно.Фото: «Номер один»