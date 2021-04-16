В Бурятии пьяный водитель устроил сотрудникам ГИБДД соревнования по двоеборью

Парень удирал на машине, а после ДТП рванул как заправский спринтер (видео)





ГИБДД Бурятии опубликовало видео задержания пьяного водителя в Тарбагатайском районе республики.

Им оказался 23-летний местный житель. Результат его освидетельствования показал 1.04 мг/л. В отношении парня составлен административный протокол.









Как сообщили в ГИБДД, вчера около полуночи в ДНТ «Багульник» экипаж ДПС заметил автомобиль «Тойота Калдина», совершавший опасные действия на проезжей части. На требование полицейских об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться. Следуя в сторону Вознесеновки, мужчина не справился с управлением и врезался в тросовое ограждение. Бросив автомобиль, водитель пытался сбежать, рванув из машины как заправский спринтер. Однако полицейские оказались более подготовленными и догнали нарушителя.Фото и видео: ГИБДД Бурятии