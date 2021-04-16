В Улан-Удэ ищут родственников глухого дедушки

Пожилой слабослышащий мужчина стоит несколько часов на улице

В паблике «Аноним 03» неравнодушная горожанка сообщила, что на одной из улиц Улан-Удэ несколько часов в одиночестве стоит пожилой мужчина.- На перекрёстке возле дома №23 Проспекта 50-летия Октября стоит дедушка с 12 часов. Я подошла, спросила, может нужна помощь. На что дедушка ответил, что ждёт родных. И дальше отказался разговаривать, сказал, что не слышит ничего. Родные, заберите дедушку. Жалко его, 4 часа подряд стоит, - обратилась женщина к улан-удэнцам.Пользователи соцсети испугались за состояние пожилого горожанина и советуют обратиться в полицию. В МВД Бурятии сообщили, что проверят информацию по этому случаю.фото: "Аноним 03"