Пьяный житель Бурятии набросился с ножами на работников скорой

Один из медиков получил ранение





В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего горожанина, обвиняемого в угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в августе 2020 года бригада скорой прибыла по вызову к отцу подсудимого. Пьяный мужчина набросился на медиков, стал размахивать перед фельдшером и санитаром ножами и угрожал им убийством. В результате один из работников скорой получил рану лобной области головы.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 350 часам обязательных работ. Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»