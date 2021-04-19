19.04.2021
В Бурятии застрявшую в доме иномарку вытащили с помощью трактора

В Бурятии застрявшую в доме иномарку вытащили с помощью трактора

В необычном ДТП пострадали три человека, двое из которых дети (видео)

ГИБДД Бурятии распространило видео с места ДТП в поселке Сужа, где иномарка, подлетев на канаве, буквально прошила жилой дом.

«По предварительным данным, около 07.40 59-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» на ул. Аргадинская не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - жилой дом. В результате ДТП сам водитель и 11-летний пассажир автомобиля доставлены в медицинское учреждение. Также пострадал малолетний ребёнок 2020 года рождения, который находился в доме», - рассказали в Госавтоинспекции.

Застрявший в доме автомобиль пришлось вызывать с помощью трактора.



Фото и видео ГИБДД Бурятии
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