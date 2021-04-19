В Бурятии застрявшую в доме иномарку вытащили с помощью трактора

В необычном ДТП пострадали три человека, двое из которых дети (видео)





ГИБДД Бурятии распространило видео с места ДТП в поселке Сужа, где иномарка, подлетев на канаве, буквально прошила жилой дом

Застрявший в доме автомобиль пришлось вызывать с помощью трактора.









«По предварительным данным, около 07.40 59-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» на ул. Аргадинская не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - жилой дом. В результате ДТП сам водитель и 11-летний пассажир автомобиля доставлены в медицинское учреждение. Также пострадал малолетний ребёнок 2020 года рождения, который находился в доме», - рассказали в Госавтоинспекции.Фото и видео ГИБДД Бурятии