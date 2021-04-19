В Бурятии после ДТП из грузовика сбежали три поросенка

Владельцам пришлось немало побегать, чтобы поймать животных





Вчера в Бурятии на автодороге недалеко от Оронгоя произошло ДТП – столкнулись «Тойота Дюна» и «Тойота Аллион». От удара микрогрузовик завалился на бок и из его кузова выскочили три поросенка, ехавшие в специальной деревянной будке.





Разбежавшихся в разные стороны от трассы животных пришлось долго отлавливать. Как сообщили на своей странице в Инстаграм аварком Батыр Артыков, в этом владельцам свиней помогли прибывшие на оформление аварийные комиссары.







В итоге ДТП было оформлено, а все свиньи пойманы.





Фото: Батыр Артыков