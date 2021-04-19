В Бурятии четверо улан-удэнцев срезали дорожное ограждение на металлолом

Злоумышленников заметили проезжающие по дороге автомобилисты





Ночью в МВД Бурятии от очевидцев поступило сообщение о том, что на автодороге, ведущей к руднику Черемшанский, неизвестные разбирают дорожное ограждение. Когда на место происшествия прибыли полицейские, злоумышленники уже скрылись.





Вскоре на окраине села Турунтаево экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметил и заблокировал два подозрительных автомобиля. В одном из них находился газосварочный аппарат, а в другом – срезанные куски ограждения.







Задержанные - четверо жителей Улан-Удэ - признались, что похитили дорожное ограждение для сдачи в пункт приема металлолома.По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии