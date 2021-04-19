В Улан-Удэ горит склад автозапчастей

Пожару присвоен 2-й ранг сложности





Сегодня в 14.14 в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании складского помещения на пр. Автомобилистов в Улан-Удэ. Как сообщается в соцсетях, горит здание компании «АвтоТрейд».





«На место были направлены силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия пожарных огнем горела кровля здания. Пожару присвоен 2-й ранг. По предварительным данным, пострадавших нет», сообщили в МЧС.Фото: МЧС Бурятии, соцсети