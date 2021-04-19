Улан-удэнцев удивил суперневозмутимый пожарный

Огнеборец спокойно стоял на краю крыши полыхающего склада «Автотрейда»





Как сообщают в соцсетях, огнеборцам пока не удалось ликвидировать крупный пожар , вспыхнувший сегодня на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. Более того, очевидцы сообщают, что пожар усиливается.

Тем временем соцсети заполонили видео, снятыми очевидцами пожара. В одном из них, появившемся в паблике «Весь Улан-Удэ», горожанина удивил «суперневозмутимый» пожарный, спокойно стоящий на краю крыши горящего склада.





Напомним, сегодня в 14.14 в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании складского помещения компании «АвтоТрейд». Пожару присвоен 2-й ранг. По предварительным данным, пострадавших нет.«Все-таки страшная это профессия», - прокомментировал автор видео.Фото: скриншот видео