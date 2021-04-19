В Улан-Удэ пока не удается потушить склад «Автотрейда»

С огнем борются 53 пожарных





В Улан-Удэ огнеборцам пока не удалось ликвидировать крупный пожар , вспыхнувший сегодня на проспекте Автомобилистов. Напомним, там горит склад автозапчастей и ГСМ компании «Автотрейд».

Сейчас с огнем борются 53 пожарных, 9 единиц основной и 3 единицы специальной техники. Также привлечена водовозная техника администрации города и частных предпринимателей. Известно, что в здании произошло частичное обрушение кровли.





Сообщение о пожаре поступило в МЧС Бурятии сегодня в 14.14. Пожару присвоен 2-й ранг. По предварительным данным, пострадавших нет.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»