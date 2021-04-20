В Улан-Удэ директор строительной компании попал под суд

Он скрыл средства фирмы от уплаты налогов







В Улан-Удэ передано в суд уголовное дело в отношении гендиректора производственно-строительной компании. Он обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в крупном размере).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, производственно-строительная компания имела недоимку по налогам и страховым взносам, превышающую 25 млн рублей. Гендиректор предприятия вопреки требованиям налогового органа производил операции с контрагентами, минуя счета своей организации.«В результате преступных действий в бюджет Российской Федерации не поступили денежные средства в размере 5,7 млн рублей», - отметили в прокуратуре.В ходе расследования на имущество обвиняемого общей стоимостью 559 тыс. рублей наложен арест.Фото: «Номер один»