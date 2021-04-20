В Бурятии пострадавших от летающей машины детей отпустили домой

Сильнее всего в ДТП пострадал водитель автомобиля





Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 11-летний мальчик, находившийся в «летающей» машине, и трехмесячный ребенок хозяйки дома после осмотра медиками отпущены домой. Им назначено амбулаторное лечение.

Также сотрудники ГИБДД разбираются еще в одном ДТП, случившемся вчера днем в Тарбагатайском районе. Там 60-летний водитель «Тойоты Дюны», следуя из Улан-Удэ в направлении Нижнего Саянтуя, в районе ДНТ «Селенга» при выполнении обгона врезался в попутный автомобиль «Тойота Спринтер». После столкновения микрогрузовик вылетел с дороги и протаранил забор жилого дома. Водитель получил травмы.





Сильнее всего в ДТП пострадал 59-летний водитель «Тойоты», который получил травмы различной степени тяжести. Как отметили в ГИБДД, мужчина имел водительские права, но их срок действия на момент происшествия истек.Напомним, необычное ДПТ произошло утром 19 апреля в поселке Сужа. Водитель «Тойоты Короллы» не справился с управлением, съехал с дороги, подлетел на канаве и врезался в угол жилого дома на уровне окон.«По обоим фактам ДТП в медицинском учреждении у водителей взята кровь на наличие алкоголя. В настоящий момент по данным происшествиям проводятся проверки», - прокомментировали в ГИБДД.Фото: ГИБДД Бурятии