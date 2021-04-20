В Улан-Удэ раскопали снаряд

Опасную находку обследовали саперы





Вечером 19 апреля в Росгвардию Бурятии поступило сообщение о том, что в Октябрьском районе Улан-Удэ при проведении земляных работ обнаружен снаряд.





На место прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН. В ходе обследования взрывотехники установили, что находка является 45-мм артиллерийским снарядом со следами коррозии.





Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, боеприпас передан военным саперам для дальнейшей утилизации.Фото: Росгвардия Бурятии