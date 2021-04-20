20.04.2021
В Улан-Удэ раскопали снаряд

В Улан-Удэ раскопали снаряд

Опасную находку обследовали саперы

Вечером 19 апреля в Росгвардию Бурятии поступило сообщение о том, что в Октябрьском районе Улан-Удэ при проведении земляных работ обнаружен снаряд.


На место прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН. В ходе обследования взрывотехники установили, что находка является 45-мм артиллерийским снарядом со следами коррозии.


Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, боеприпас передан военным саперам для дальнейшей утилизации.

Фото: Росгвардия Бурятии
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