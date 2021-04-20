Московский бизнесмен хотел нажиться на предприятиях Бурятии

Предприниматель предъявил приставам поддельные судебные приказы





Как сообщили в УФССП Бурятии, в марте 2021 года бизнесмен из Москвы предъявил в службу судебных приставов судебные приказы о взыскании задолженности с двух крупных предприятий республики. Общая сумма взыскания составляла почти миллион рублей.

Приставы возбудили исполнительные производства и направили постановления должникам. Однако представители предприятий пояснили, что никаких финансовых обязательств перед взыскателем у них не имеется.Тогда приставы направили запрос в Арбитражный суд Москвы для подтверждения факта выдачи судьей исполнительных документов. В ходе проверки выяснилось, что судебные приказы, изготовленные с использованием реквизитов судьи, являются поддельными.По данному факту сотрудники отделения собственной безопасности УФССП Бурятии направили собранные материалы в правоохранительные органы для принятия правового решения.УФССП Бурятии предупреждает: в случае получения исполнительных документов, вызывающих сомнение в подлинности, необходимо связаться с соответствующим отделением судебных приставов, направившим документ. Также можно обратиться в отделение собственной безопасности УФССП.Фото: «Номер один»