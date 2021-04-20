В Бурятии двухлетний ребенок ушел из дома и упал в котлован

Мальчика экстренно госпитализировали





Вечером 19 апреля в полицию Иволгинского района поступило сообщение от жительницы села Сотниково. Женщина рассказала, что около получаса назад ее двухлетний сын вышел из ограды дома и потерялся. Собственные поиски мальчика результата не дали.





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На место происшествия незамедлительно прибыли инспектор по делам несовершеннолетних Баирма Баторова и участковый Максим Плевин. Уже через несколько минут полицейские обнаружили ребенка в яме на территории строящейся неподалеку заправки. По всей видимости, малыш упал в котлован.Участковый полиции сразу же спустился в яму и достал мальчика, который получил травмы при падении. Ребенка передали родителям для экстренной госпитализации.«В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. Предварительно установлено, что малыш покинул ограду дома в результате недосмотра находившихся во дворе родителей и старшего брата», сообщили в МВД Бурятии.