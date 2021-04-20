В Улан-Удэ названа предварительная причина пожара на складе «Автотрейда»

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем





МЧС Бурятии озвучило предварительную причину крупного пожара, случившегося вчера дням в Улан-Удэ на складе компании «Автотрейд». Как сообщили в МЧС, это неосторожное обращение с огнем. Сейчас на месте пожара работают органы дознания и испытательная пожарная лаборатория.

Напомним, сообщение о загорании склад-магазина автозапчастей на проспекте Автомобилистов поступило в МЧС в 14:14. К моменту прибытия пожарных горела кровля здания, существовала угроза перехода огня на соседние строения. 12 работников склада эвакуировались самостоятельно.



