В Улан-Удэ сельчанка бросила маленьких детей на улице и ушла пьянствовать

На малышей обратила внимание неравнодушная девушка





Вчера вечером в Росгвардию Бурятии поступил вызов из продуктового магазина на ул. Смолина в Улан-Удэ. К прибывшим росгвардейцам обратилась девушка. Она сообщила, что на улице обнаружила двух маленьких детей без присмотра и привела их в магазин согреться. Девушка купила детям пирожки и сок.

Сотрудники вневедомственной охраны не смогли установить данные ребятишек, которые еще плохо говорили. На вид мальчику и девочке было 2–3 года. Детей доставили в полицию. После осмотра медиками их передали в дом ребенка «Аистенок».Вскоре полицейские установили, что мать ребятишек накануне приехала в Улан-Удэ из Кабанского района в гости к родственникам. Женщина оставила детей на игровой площадке, а сама ушла распивать алкоголь. Мать будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.Девушке, обратившей внимание на оставленных без присмотра детей, правоохранительные органы выражают благодарность за проявленное неравнодушие.Фото: pixabay.com