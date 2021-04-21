В Бурятии после пожара в квартире нашли тела трех человек

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются





Днем 21 апреля в поселке Каменск Кабанского района произошел пожар на третьем этаже четырехэтажного здания коридорного типа. На момент прибытия огнеборцев в здании было сильное задымление.

Пожарные эвакуировали по лестничному маршу пять человек, другие жильцы эвакуировались самостоятельно.Проникнув в квартиру, где был пожар, огнеборцы обнаружили тела трех человек. Возгорание было оперативно ликвидировано. В результате пожара повреждены диван и палас, закопчены стены. Общая площадь возгорания составила 10 кв.м.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, обстоятельства и причина пожара устанавливаются, ведутся следственно-оперативные мероприятия.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС