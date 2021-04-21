В Улан-Удэ найден пропавший в прошлом году мужчина

Оказалось, что он работает грузчиком в одной из организаций







В Улан-Удэ найден 46-летний житель Кижингинского района. 29 августа 2020 года мужчина ушел из дома родственницы в поселке Энергетик, после чего его местонахождение было неизвестно. Заявление о его пропаже поступило в полицию на минувшей неделе.

Пропавший мужчина обнаружен полицейскими на станции Тальцы. Он работает грузчиком в одной из организаций. С ним все в порядке.Как сообщили в МВД Бурятии, найти пропавшего помогла размещенная в интернете информация. Пост в паблике одной из соцсетей увидел коллега разыскиваемого гражданина и позвонил в органы внутренних дел.