В Бурятии не могут найти виновного в ДТП с двумя погибшими

Расследование смертельной аварии продолжается уже почти год





Вспоминать мужа без слез Надежда не может. Они прожили вместе 24 года, родили двух дочерей, в этом году на серебряную свадьбу собирались официально зарегистрировать брак и обвенчаться в церкви. Планам супругов не суждено было сбыться – в июне прошлого года Олег Решетников погиб в аварии.

Смертельное ДТП произошло около 19 часов вечера 5 июня 2020 года. По данным республиканского УГИБДД, 48-летний водитель автомобиля «Лексус РХ-300», следуя по улице Центральной, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля получили многочисленные травмы, их доставили в больницу. 48-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Второй пострадавший умер в больнице.





Страшный удар от потери мужа подкосил Надежду Владимировну. Шок был такой силы, что ни жить, ни дышать без него она не могла. Был момент, когда хотела уйти вслед за ним. Выйти из депрессии помогли дети, они возили маму по ламам, и только через полгода после трагической смерти мужа женщине наконец стало чуть легче.







Следствие по факту этого ДТП, в котором погибли два жителя села Большой Нарын Джидинского района, длилось больше полугода, а когда 8 февраля Следственный комитет вынес постановление о прекращении уголовного дела, родные погибших были крайне удивлены.- 29 марта я собиралась занести в Следственный комитет документы, позвонила в отдел, а мне ответили – никаких бумаг не нужно, уголовное дело прекращено. Не передать словами, что я почувствовала. Сразу же зашла в прокуратуру и написала заявление о том, что не согласна с прекращением и прошу возобновить расследование. Два человека погибли в аварии, и никто за это не ответит?Олег Решетников умер сразу. Подбежавшие родные – жена и дочери – не могли поверить, что их любимого папочки больше нет. Вот только что он сидел с ними за столом, шутил и радовался счастью младшей дочери, которая в тот день знакомила родителей со своим будущим мужем.- После праздничного стола муж отправился к соседу - другу детства, чтобы попросить его съездить еще за спиртным в магазин. Съездили, купили, а затем муж с Николаевичем, его братом и еще одним односельчанином расположились у озера, что у нас на задах. Выпивали, песни пели, я как раз в огороде копалась, слышала. Думала, попоют да по домам разойдутся. Смотрю, машину завели, сели, водитель как погнал, вылетели они с бугра, чуть в деревянные ворота для скота не врезались, - вспоминает вдова погибшего Надежда Владимировна.На улице из машины вышел односельчанин, дочка Олега Кузьмича побежала, было, к машине, чтоб вернуть отца домой, но не успела, «Лексус» рванул вверх по улице, больше папу она живым не видела…- Скорость была огромная, от машины ничего практически не осталось. Мой Олег погиб на месте, Алексей Бекетов умер в больнице, - рассказывает вдова. – Николаевич, сидевший за рулем, и его брат остались живы. Я видела, что все они пили, что скорость у автомобиля была огромная, но меня как свидетеля почему-то никто не опрашивал. Все это в заявлении потом написала. Между тем в уголовном деле говорится, что в момент ДТП водитель был трезв. Как такое может быть?Водитель «Лексуса» Александр Николаевич на тот момент возглавлял сельскую школу и был районным депутатом. После ДТП он долгое время восстанавливался, а когда вернулся из больницы домой, Надежда, жена его погибшего друга, пришла к нему по-соседски узнать, что же пслучилось в машине и из-за чего произошла авария.- Конечно, я в той машине не находилась, не знаю, что там было, не могу Бога гневить и на кого-то вешать вину. Но когда он выписался, на мой вопрос ответил, что на заднем сиденье подрались его брат и Алексей (второй погибший). В итоге водитель отвлекся на них, и произошла авария. Однако потом, когда я вторично пришла к Александру Николаевичу, он говорил по-другому. Дескать, мой Олег, сидевший на переднем пассажирскос сиденье, развернулся и ударил сидящего сзади Алексея, в этот момент муж якобы локтем задел водителя, который потерял управление над автомобилем. Раз человек меняет показания, значит, что-то скрывает, - предполагает Надежда Владимировна.Вдова погибшего рассказала, что с соседом - водителем «Лексуса» Александром Николаевичем - они с мужем прожили бок о бок всю жизнь, никогда между ними дрязг не было, всегда они друг друга выручали. А после смерти мужа Надежда Владимировна вдруг узнала, как охарактеризовали сосед с братом погибшего друга детства.- Они назвали мужа буйным, хотя он у меня драчуном никогда не был. Я пришла к Николаевичу, говорю, вы же друзья с детства, Олег ни разу тебя не обругал, ни разу вы не подрались. Зачем поклеп на покойного возводить, напраслину говорить? Он лишь глаза опустил, - сетует вдова.Родственники погибшего подозревают, что на погибших Олега и Алексея выжившие в аварии братья хотят переложить ответственность за ДТП, ведь с мертвых взятки гладки.- Автотехническая экспертиза показала, что якобы движению машины что-то помешало. Не знаю, имела ли место драка внутри, но ведь скорость-то какая была у «Лексуса»! Разве можно так гнать по населенному пункту? Почему за это никто не ответил?Олег Решетников был прекрасным мужем и отцом. Очень любил своих дочерей, ждал рождения внука. После его ухода Надежда, инвалид третьей группы, потеряла смысл жизни.- Знали бы вы, сколько муж со мной пережил. В 2018 году я ломала спину, не ходила, так он меня на руках носил. Только встала, у меня обнаружили онкологию, снова лечение. Олег год за мной ухаживал. Как я в больницу легла, муж за мной в город поехал, устроился на работу в охранное предприятие, комнату снимал и все деньги на мое лечение и реабилитацию тратил. Говорил: «Как же я жену оставлю?». В этом году в сентябре Олегу должно было исполниться 50 лет, он все мечтал: «Вот мы с тобой встретим юбилей, отпразднуем 25 лет совместной жизни, а там и обвенчаемся». Столько планов у нас было, но так ничего и не исполнилось...- Может, время действительно лечит, - размышляет женщина. – Я чувствую присутствие мужа каждый день, он стал моим ангелом-хранителем. Больно, что за его смерть никто не ответил…После обращения Надежды Владимировны в СМИ прокуратура за подписью зампрокурора Джидинского района РБ Алексея Понушкова прислала ей ответ: «Обжалованное вами решение о прекращении уголовного дела отменено исполняющим обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета по РБ в связи с неполнотой проведенного расследования. В связи с этим в настоящее время оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется».- В настоящее время производство предварительного следствия продолжается. В ближайшее время будет назначена дополнительная автотехническая экспертиза в другом регионе. Помимо этого, руководитель Следственного управления дал по делу указания о проведении еще ряда следственных и процессуальных мероприятий, - сообщил Дмитрий Столяров, старший помощник руководителя СУ СК РФ по РБ.Будем надеяться, что дополнительное следствие этого уголовного дела развеет все вопросы потерпевшей стороны и ответит на вопрос, кто виноват в этой смертельной аварии. Редакция газеты «Номер один» будет следить за этим делом.Любовь Ульянова, «Номер один»Фото: ГИБДД Бурятии, из личного архива семьи Решетникова