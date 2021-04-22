В Улан-Удэ осужденный сбежал из зала суда

Мужчину вскоре поймали и добавили срок





В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летнего горожанина, обвиняемого по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2020 году мужчину осудили за совершение преступления и приговорили к 150 часам обязательных работ. Однако от отбывания наказания он уклонился.В связи с этим по представлению начальника уголовно-исполнительной инспекции суд принял решение о замене данного вида наказания на 18 дней лишения свободы в колонии общего режима. Осужденного хотели взять под стражу в зале суда. Однако злоумышленник совершил побег.Впрочем, через непродолжительное время полицейские задержали мужчину.Суд признал подсудимого виновным и по совокупности преступлений приговорил к 7 месяцам колонии общего режима.Фото: pixabay.com