Вымогатель из Москвы устал сидеть в бурятской колонии

Мужчина хотел выйти по УДО, но против выступила прокуратура





Верховный суд Бурятии отменил решение суда первой инстанции об удовлетворении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в апреле 2011 года житель Московской области был признан виновным в похищении человека и вымогательстве и приговорен к 15 годам 8 месяцам лишения свободы. Преступника направили отбывать наказание в колонию строгого режима в Бурятию.В феврале Октябрьский райсуд Улан-Удэ удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении, учитывая наличие поощрений и положительной характеристики.Однако против этого выступила Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Прокурор посчитал, что условно-досрочное освобождение заключенного является преждевременным. Цель наказания – исправление, предупреждение совершения новых преступлений и восстановление социальной справедливости - не достигнута. Соблюдение осужденным условий и порядка отбывания наказания является его обязанностью, а не заслугой.По жалобе прокуратуры Верховный суд Бурятии отменил решение райсуда и вынес новое постановление. Согласно ему осужденный продолжит отбывать наказание в колонии строгого режима.Фото: «Номер один»