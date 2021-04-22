В пригороде Улан-Удэ автомобиль протаранил забор жилого дома

Это уже третье подобное происшествие с начала недели





Сегодня около 6 утра на ул. Императоская в поселке Тулунжа произошло ДТП. Как сообщает Территориальный центр медицины катастроф, 23-летний водитель «Тойоты Карины», внутри которой находились несколько пассажиров, не справился с управлением и врезался в кирпичный забор частного дома.





На момент прибытия скорой все участники аварии самостоятельно покинули автомобиль и от медицинского осмотра отказались. Медики отметили, что при беседе от молодых людей исходил характерный запах алкоголя.



