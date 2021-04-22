В пригороде Улан-Удэ автомобиль протаранил забор жилого дома

Это уже третье подобное происшествие с начала недели
Сегодня около 6 утра на ул. Императоская в поселке Тулунжа произошло ДТП. Как сообщает Территориальный центр медицины катастроф, 23-летний водитель «Тойоты Карины», внутри которой находились несколько пассажиров, не справился с управлением и врезался в кирпичный забор частного дома.
На момент прибытия скорой все участники аварии самостоятельно покинули автомобиль и от медицинского осмотра отказались. Медики отметили, что при беседе от молодых людей исходил характерный запах алкоголя.
В результате аварии автомобиль получил серьезные повреждения. Также полностью разрушена одна секция кирпичного забора.
Отметим, это уже третье подобное происшествие с начала недели. Так, в понедельник, 19 апреля, в поселке Сужа водитель «Тойоты Короллы» не справился с управлением, съехал с дороги, подлетел на канаве и врезался в угол жилого дома на уровне окон. В тот же день в Тарбагатайском районе 60-летний водитель «Тойоты Дюны» в районе ДНТ «Селенга» при обгоне врезался в попутный автомобиль, после чего вылетел с дороги и протаранил забор жилого дома.
Фото: ТЦМК, аварком «Кузов-салон»
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