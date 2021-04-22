В Бурятии задержали вора-неудачника

Парню не удалось ни обворовать магазин, ни скрыться от правоохранителей





Сегодня ночью в Росгвардию Бурятии поступил сигнал с охраняемого продуктового магазина в селе Багдарин. Прибыв на объект, росгвардейцы обнаружили с тыльной стороны магазина вскрытую дверь в подсобку, а также разбитое оконное стекло со следами крови на осколках.





Как выяснилось, с помощью подручных средств злоумышленник вскрыл навесной замок на двери подсобки магазина. Однако взломать железную дверь в магазин парень не смог и разбил оконное стекло, чтобы сквозь решетку вытащить что-нибудь ценное. Однако из этого тоже ничего не вышло, юный вор лишь порезал руки.





В ходе отработки прилегающей территории правоохранители обнаружили и задержали молодого человека, который пытался скрыться с места происшествия на территории соседней котельной. Задержанным оказался 17-летний пьяный подросток.Задержанного доставили в полицию для дальнейшего разбирательства, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии