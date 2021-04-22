Обвиняемый в сексуальном насилии экс-полицейский пытался восстановиться на службе

Суды оснований для удовлетворения его иска не нашли



В Улан-Удэ один из трех экс-полицейских, которые сейчас проходят подсудимыми по громкому уголовному делу о сексуальном насилии над задержанным подростком, пытался восстановиться на работе.

Как следует из информации на сайте Советского суда Улан-Удэ, соответствующий иск бывший оперативник подал к МВД Бурятии в начале января. Однако в удовлетворении его требований суд отказал. Вчера Верховный суд Бурятии оставил апелляционную жалобу экс-полицейского без удовлетворения, а решение райсуда – без изменения.



Найти аналогичные иски от двух других фигурантов уголовного дела на сайте суда не удалось. Вероятно, они не стали возражать против своего увольнения из органов.



Напомним, трех бывших полицейских отдела полиции №2 УМВД России по Улан-Удэ судят за насилие над 17-летним задержанным подростком. Им предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: «Превышение должностных полномочий» и «Насильственные действия сексуального характера».



Как ранее рассказала СМИ сестра потерпевшего, полицейские



Фото: «Номер один» Как следует из информации на сайте Советского суда Улан-Удэ, соответствующий иск бывший оперативник подал к МВД Бурятии в начале января. Однако в удовлетворении его требований суд отказал. Вчера Верховный суд Бурятии оставил апелляционную жалобу экс-полицейского без удовлетворения, а решение райсуда – без изменения.Найти аналогичные иски от двух других фигурантов уголовного дела на сайте суда не удалось. Вероятно, они не стали возражать против своего увольнения из органов.Напомним, трех бывших полицейских отдела полиции №2 УМВД России по Улан-Удэ судят за насилие над 17-летним задержанным подростком. Им предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: «Превышение должностных полномочий» и «Насильственные действия сексуального характера».Как ранее рассказала СМИ сестра потерпевшего, полицейские изнасиловали ее брата бутылкой , пытаясь получить признание в преступлении. Пытки силовики сняли на видео, заставив подростка показать лицо и назвать своё имя, а затем пригрозили распространить запись, если он кому-то расскажет о происшедшем.Фото: «Номер один»