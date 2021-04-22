Житель Улан-Удэ купил украденный телефон и вернул его прежней хозяйке

В отношении вора возбуждено уголовное дело





В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего горожанина, подозреваемого в грабеже.

Как сообщили в МВД Бурятии, ночью 24 марта девушка с подругой возвращалась домой из питейного заведения. Недалеко от Центрального рынка к ним подошли несколько молодых людей и предложили познакомиться. Во время разговора один из парней обнял 20-летнюю девушку и похитил из кармана ее куртки телефон стоимостью 30 тысяч рублей. Хозяйка гаджета потребовала вернуть похищенное, но злоумышленник с силой толкнул ее и скрылся.Позже молодой человек сбыл похищенное через интернет. Однако, покупатель, просмотрев личные данные на телефоне, понял, что устройство ранее принадлежало не «продавцу», а девушке. Новый владелец нашел хозяйку и вернул ей похищенное.В полиции отметили, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Парень не учится и не работает. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».Фото: pixabay.com