В Бурятии нашли обгорелый труп с отрезанным ухом

К шокирующему преступлению оказался причастен 14-летний подросток





21 апреля в селе Шигаево Кабанского района Бурятии при тушении дома пожарные обнаружили обгоревший труп мужчины с отрезанным ухом, которое лежало у него в кармане. Участники расправы над сельчанином уже задержаны, в их числе оказался подросток, которому только исполнилось 14 лет.

В это время обидчик с отрезанным ухом спал – дало знать алкогольное опьянение. Подросток разлил по ковровой дорожке бензин и поджег спичкой, после чего ушел в школу на уроки.







Предыстория трагического происшествия такова. У одного местного жителя произошла ссора с односельчанином, в итоге мужчины подрались. Избитый начал предъявлять претензии к драчуну. Требовал дать ему денег на лечение, ведь он лежал в больнице, угрожая, что иначе заявит на него в полицию. Оппонент никаких денег платить не собирался.20 апреля «пострадавший» рассказал своим знакомым об избиении, нежелании компенсировать побои со стороны односельчанина, а также о том, что написал на обидчика заявление в прокуратуру.Двое знакомых побитого и его сын-школьник решили отомстить драчуну. Они отправились к нему домой, чтобы разобраться. Там избили мужчину, а один из «гостей» отрезал недругу правое ухо и положил его ему в карман.Позже, уже на допросе, мужчина рассказал, почему отрезал ухо. С его слов, когда они спрашивали потерпевшего, где деньги и почему он не извиняется перед избитым, тот игнорировал, будто не слышит их. Тогда гость решил – «раз не слышишь, я отрежу тебе ухо».Отомстив, все трое ушли к избитому домой, где взрослые продолжили распивать спиртное. Когда двое подельников уснули, сын-подросток решил поджечь дом обидчика своего отца. Паренек взял бензин, разбавленный маслом, и пошел к нему домой. На часах было около 6-7 утра.Соседи увидели горящий дом и вызвали пожарную бригаду. Во время тушения сотрудники обнаружили обгоревший труп 68-летнего хозяина. Поначалу решили, что мужчина скончался от угарного газа, но о его криминальной смерти говорило отрезанное ухо и другие ранения на голове.В ходе первоначального опроса и подворового обхода выяснилось, что у погибшего имелся конфликт с одним из местных жителей. Вскоре вышли на всех участников расправы.Как нам стало известно, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», участники расправы задержаны.Известно, что мальчик не судим, ему только исполнилось 14 лет. Мужчина, который отрезал ухо, ранее судим за вымогательство, его подельник судим за грабеж.Фото: pixabay.com, Следственный комитет Бурятии