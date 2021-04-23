В Улан-Удэ адвокату-вымогателю не удалось обжаловать приговор

Он проведет в колонии 3,5 года



В Улан-Удэ адвокат, осужденный в феврале этого года за вымогательство крупной суммы у следователя, пытался обжаловать приговор.

Напомним, адвокат участвовал в уголовном деле в качестве защитника, отстаивая интересы военнослужащего, обвиняемого в убийстве знакомого. По результатам рассмотрения уголовного дела судом военнослужащий признан виновным и приговорен к длительному сроку лишения свободы.



«Когда приговор вступил в законную силу, адвокат обнаружил техническую ошибку в процессуальном документе, полученном от следователя и, преследуя корыстную цель, а также из личной неприязни, стал вымогать у него 500 тысяч рублей, угрожая распространить сведения, якобы, порочащие его репутацию», - рассказывали ранее в Следственном комитете Бурятии.



Следователь доложил о вымогательстве руководству, после чего под контролем сотрудников ФСБ в рамках оперативного мероприятия передал адвокату часть суммы в размере 170 тысяч рублей, при получении которой подозреваемый был задержан.



Советский суд Улан-Удэ признал адвоката виновным и приговорили



Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, Верховный суд республики оставил приговор адвокату без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его защитника – без удовлетворения.



Фото: «Номер один» Напомним, адвокат участвовал в уголовном деле в качестве защитника, отстаивая интересы военнослужащего, обвиняемого в убийстве знакомого. По результатам рассмотрения уголовного дела судом военнослужащий признан виновным и приговорен к длительному сроку лишения свободы.«Когда приговор вступил в законную силу, адвокат обнаружил техническую ошибку в процессуальном документе, полученном от следователя и, преследуя корыстную цель, а также из личной неприязни, стал вымогать у него 500 тысяч рублей, угрожая распространить сведения, якобы, порочащие его репутацию», - рассказывали ранее в Следственном комитете Бурятии.Следователь доложил о вымогательстве руководству, после чего под контролем сотрудников ФСБ в рамках оперативного мероприятия передал адвокату часть суммы в размере 170 тысяч рублей, при получении которой подозреваемый был задержан.Советский суд Улан-Удэ признал адвоката виновным и приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года.Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, Верховный суд республики оставил приговор адвокату без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его защитника – без удовлетворения.Фото: «Номер один»