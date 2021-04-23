В Бурятии два пьяных водителя устроили смертельное ДТП

Погиб 16-летний подросток, еще трое молодых людей травмированы





В Бурятии сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП, случившегося сегодня около 2-х часов ночи в поселке Онохой.

По предварительным данным, 17-летний пьяный парень за рулем автомобиля «ВАЗ-2102» на ул. Трактовая выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Мазда Фамилия».В результате аварии с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водитель и три пассажира ВАЗа: 18-летние девушка и парень и 16-летний подросток, который через несколько часов скончался в больнице.32-летнему водителю «Мазды» медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался. Как отметили в ГИБДД, мужчина также находился в состоянии алкогольного опьянения (результат освидетельствования 0,75 мг/л).Фото: ГИБДД Бурятии