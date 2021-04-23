В Чите задержан рыбак, совершивший сексуальное насилие над женщиной в Бурятии

Мужчина 8 лет скрывался от правоохранителей





В Чите правоохранители задержали мужчину, который еще 8 лет назад, находясь на рыбалке в Бурятии, совершил сексуальное насилие над женщиной.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 6 июля 2013 года обвиняемый с компанией знакомых, в которой находились две женщины, приехал из Чита на рыбалку на берег реки Витим в местность «Апхарок» возле села Романовка. Вечером после употребления спиртного мужчина возле костра напал на одну из спутниц, избил ее, после чего увел в палатку, где, угрожая расправой, совершил насильственные действия сексуального характера.Вернувшись в Читу, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. Однако мужчина скрылся.Местонахождение злоумышленника удалось установить спустя почти восемь лет. Его задержали в Чите и уже конвоировали в Бурятию, где ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством).Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Фото: pixabay.com