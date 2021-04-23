В Бурятии пьяный мотоциклист пугал прохожих

О нарушителе в полицию сообщили неравнодушные граждане





Днем 21 апреля в полицию Прибайкальского района поступило сообщение от жителей Горячинска о том, что по улицам села ездит мотоцикл, водитель которого, предположительно, пьян. Мотоциклист неоднократно нарушал правила дорожного движения, чем пугал прохожих.

Для проверки информации на место происшествия выехал наряд ГИБДД. Патруль заметил мотоциклиста на улице Октябрьской. За рулем мотоцикла «Иж Планета-5» находился 30-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. После прохождения освидетельствования у него установлено состояние опьянения – 1,68 промилле. На мужчину составлен административный протокол, а мотоцикл нарушителя помещен на штрафстоянку.





Полицейские благодарят бдительных граждан за содействие.«Своевременно сообщив в полицию о нетрезвом водителе, представляющем угрозу для себя и окружающих, жители села не только пресекли грубое нарушение ПДД, но и, возможно, спасли чью-то жизнь. Таким людям не безразлична проблема аварийности на дорогах, жизнь и здоровье их близких и знакомых», - отметили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии