Иркутский предприниматель ответит за смерть подростка

16-летнего подростка раздавило асфальтоукладчиком во время строительных работ

Тулунский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении 63-х летнего жителя города Тулун. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

23 июня минувшего года мужчина руководил организацией, осуществлявшей работы по благоустройству дворовых территорий жилых домов в городе Тулун, микрорайоне Угольщиков. Руководитель не провел инструктажа по технике безопасности со своими работниками, среди которых были несовершеннолетние. В результате во время работ по укладке асфальта 16-летний подросток попал под дорожный каток. Смерть молодого работника наступила на месте происшествия.

Следователи по уголовному делу назначили и провели судебные экспертизы, осмотрели и изучили документацию о правилах соблюдения техники безопасности при производстве строительных и иных работ, допросили ряд свидетелей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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