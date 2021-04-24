В Бурятии полицейские спасли 2-летнего ребенка, упавшего в котлован

Сотрудники ОМВД приехали к малышу на выписку из больницы

Сотрудники ОМВД России по Иволгинскому району Баирма Баторова и Максим Плевин навестили двухлетнего мальчика, который несколько дней назад угодил в яму и не мог выбраться. 19 апреля за ребенком не доглядели родители и старший брат, любопытный малыш убежал со двора и упал в яму на территории стройки. Там его обнаружили полицейские и передали родителям для экстренной госпитализации в Детскую республиканскую клиническую больницу.

- Сотрудники полиции ежедневно поддерживали связь с лечащим врачом мальчика и интересовались состоянием его здоровья. Вчера сотрудник ПДН и участковый уполномоченный полиции приехали на выписку малыша, поздравили с выздоровлением и вручили подарок – поющий паровозик. Кроме того, они побеседовали с мамой пострадавшего ребенка и попросили впредь внимательно следить за малолетним и не допускать подобных ситуаций, - отметили в сообщении МВД Бурятии.

Мама малыша поблагодарила полицейских за своевременную помощь и неравнодушие.

фото: МВД Бурятии