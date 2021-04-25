В Бурятии в 2020 году троих водителей осудили за дачу взятки

Самая большая сумма достигала 50 тысяч рублей
В Бурятии в 2020 году трое граждан были осуждены за попытку дачи взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
2 апреля 2020 года водитель автомобиля «Субару Оутбэк», находясь в состоянии алкогольного опьянения, был задержан сотрудниками ГИБДД на улице Ключевской в г. Улан-Удэ. В ходе составления протоколов об административных правонарушениях мужчина предложил инспекторам ДПС прекратить документирование обстоятельств совершения им правонарушений и набрал на калькуляторе своего сотового телефона число 50 000. Октябрьский районный суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
13 августа 2020 года в г. Северобайкальске инспекторами ДПС была остановлена автомашина «Тойота Королла», водитель которой также был нетрезв. От прохождения освидетельствования мужчина отказался. В патрульном автомобиле он вынул из кармана наличные деньги в сумме 35 000 рублей и положил их на пассажирское сиденье. Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно, с испытательным сроком 3 года и лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.
Еще один пьяный водитель, пытавшийся дать взятку сотруднику ГИБДД за непривлечение его к административной ответственности, был осужден в ноябре прошлого года. Советский районный суд назначил мужчине меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей.
"Дача взятки должностному лицу является противозаконным действием, которое наказывается крупным штрафом либо лишением свободы. Уголовная ответственность за взятку должностному лицу наступает с 16 лет. О возможных неправомерных действиях со стороны сотрудников ГИБДД и фактах проявления коррупции автомобилистам необходимо сообщать в органы внутренних дел по «телефону доверия» 8(3012)292-292. По каждому обращению будет проведена необходимая проверка и приняты соответствующие меры", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Фото: gazeta-n1.ru
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