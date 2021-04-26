В Бурятии прокурор добился посадки «черного лесоруба»

Злоумышленник причинил ущерб на 9 млн рублей





В июне 2020 года Хоринский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Кижингинского района. Сельчанина признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере и приговорили к 4 годам лишения свободы условно.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, не согласившись с мягкостью наказания за преступление, повлекшее ущерб на сумму более 9 млн рублей, прокурор обжаловал приговор.Суд апелляционной инстанции, согласившись с доводами прокурора, приговорил виновного к 3 годам 10 месяцам колонии общего режима. Осужденный оспорил приговор в кассационном порядке.«Восьмой кассационный суд общей юрисдикции доводы осужденного признал несостоятельными, указав, что стороной государственного обвинения представлены исчерпывающие доказательства вины», сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»