Жительницу Бурятии оштрафовали за покупку браконьерского омуля

Женщина купила почти 100 кг рыбы, добытой в период нереста
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы села Клюевка, обвиняемой в приобретении имущества, заведомо добытого преступным путем.
«В октябре 2020 года женщина купила 97,5 кг байкальского омуля (227 особей), добытого преступным путем в период и в местах нереста», сообщили в прокуратуре Бурятии.
Суд, с учетом признания подсудимой вины, приговорил ее к штрафу в размере 5 тыс. рублей. Рыба обращена в доход государства.
Фото: «Номер один»
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