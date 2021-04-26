Жительницу Бурятии оштрафовали за покупку браконьерского омуля

Женщина купила почти 100 кг рыбы, добытой в период нереста





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы села Клюевка, обвиняемой в приобретении имущества, заведомо добытого преступным путем.

«В октябре 2020 года женщина купила 97,5 кг байкальского омуля (227 особей), добытого преступным путем в период и в местах нереста», сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд, с учетом признания подсудимой вины, приговорил ее к штрафу в размере 5 тыс. рублей. Рыба обращена в доход государства.Фото: «Номер один»