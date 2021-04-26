В Улан-Удэ постояльца гостиницы обворовали через открытое окно

Ночью вор залез в номер на втором этаже, забрал все ценное и скрылся





Утром 15 апреля в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже от 30-летнего гражданина. Молодой человек сообщил, что ночью неизвестный похитил имущество из номера гостиницы, где он проживает вместе с коллегой. Ущерб составил около 29 тысяч рублей.

Полицейские установили, что злоумышленник проник в комнату, расположенную на втором этаже здания, через открытое окно. Вскоре его задержали.31-летний улан-удэнец признался, что забрал из номера лежавший на зарядке телефон, девять тысяч рублей, найденные в карманах одежды потерпевшего, и рюкзак с курткой и барсеткой. В барсетке находились личные документы заявителя. После чего также через окно злоумышленник покинул помещение.По словам подозреваемого, телефон он продал на одном из рынков города, от рюкзака с вещами избавился. Барсетку с документами полицейские изъяли.Как выяснилось в ходе проверки, злоумышленник ранее был неоднократно судим за кражи и не раз отбывал наказание в местах лишения свободы. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.Фото: «Номер один»