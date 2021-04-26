В Мухоршибирском районе Бурятии неизвестные подстрелили лебедя

Сородичи лебедя улетели дальше, а раненая птица осталась в болоте



Жители Бурятии опубликовали в социальных сетях печальное сообщение – неизвестные в селе Шаралдай в Мухоршибирском районе подстрелили лебедя. Теперь раненая птица не может улететь и плавает в болоте.

- У нас в Шаралдае, на Сухаре, на болоте озерок. Отдыхали, видимо, шесть лебедей. Кто-то подъехал и подстрелил одного лебедя. Остальные кружили, кружили и, кажется, улетели. Раненый остался. Может быть, кто держит птиц, заберет его домой. Интересно, что в голове у того, кто стрелял в такую красоту? И ради чего? Птицы столько километров пролетели, чтобы кто-то вот так с ними поступил в Шаралдае, - написали местные жители в паблике «Аноним 03».

Что будет с птицей дальше – неизвестно. Авторы сообщения просят откликнуться неравнодушных жителей. Сообщение появилось в сообществе «Шаралдай» в вайбере.

- До чего жалко лебедя. И впрямь летел на родину, а тут тупорылые стрелки поджидают,- высказались в сообществе.

- В лебедей стрелять грех, ради чего он это сделал? – возмущаются там же



- Все обсуждают, какой плохой стрелок, Бог ему судья, давайте подумаем как спасти лебедя! – пишут в паблике.

- Нужно в Алтачейский заказник обратиться, - предлагают там же.





фото: "Аноним 03"