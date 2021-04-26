В Улан-Удэ хулиганы разрисовали неприличными картинками лавочки и подъезд

«Художникам» предложено явиться с повинной и помыть за собой



В местном сообществе «Аноним 03» появилось гневное сообщение от горожан. Жители дома по улице Трубачеева 146а пишут, что на днях компания молодых людей «поразвлекалась», разрисовав скамейки и подъезд баллончиком.



- В ночь с 22 по 23 апреля эти двое молодых людей в компании с девушкой и ещё одним молодым человеком изрисовали баллончиком лифт и скамейки во дворе (нарисовали мужские половые органы). Хулиганство и умышленная порча чужого имущества являются наказуемыми преступлениями. Предлагаем хулиганам явиться с повинной и помыть лифт и скамейки (для скамеек требуется купить краску и перекрасить их художества), иначе будет подано заявление в полицию. К счастью лица виновников отчетливо видно на камерах видеонаблюдения, - сообщили в паблике.



К посту приложили фото. Впрочем, сообщение рассмешило жителей Бурятии.



- Батя, наверное, ругается на мамку: «Вот, говорил, отдай на борьбу, а ты художественный, станет знаменитым художником!», - иронизируют в паблике.



- Теперь членохудожников знает вся Бурятия в лицо, - отметили там же.



- Зачем портить то, в чем сами живете? Вы ж сами это читаете. Учитесь рисовать граффити, лучше украшать, чем гадить, - посоветовал горожанин.







фото: pixabay.com