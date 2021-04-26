В Бурятии на реке утонул 6-летний ребенок

На месте происшествия работают следователи





24 апреля в МЧС Бурятии поступило сообщение, что на реке Ина вблизи поселка Юбилейный пропал 6-летний ребенок.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, по предварительным данным, вечером 24 апреля два мальчика без сопровождения взрослых прибежали на берег реки, протекающей по окраине их деревни, где стали играть, имитируя рыбалку. Один из детей с палкой в руках вышел на лед и по нему дошел до середины русла с проталиной и открытой водой. На скользкой поверхности ребенок не удержался и упал за кромку. Мальчика подхватило течение, унесло ниже и затянуло под лед. Его друг, испугавшись, убежал домой и промолчал о происшествии. Через некоторое время родители пропавшего мальчика стали искать ребенка и выяснили, что он упал в реку. Под утро ниже по течению местные жители нашли тело мальчика, прорубили лед, под которым оно находилось, и извлекли из воды.



«Имелась информация, что ребенок мог провалиться под лед. Были организованы поиски. К сожалению, информация подтвердилась. 25 апреля тело ребенка обнаружили в реке местные жители. Его извлекли из-подо льда», - сообщили в МЧС.Фото: МЧС Бурятии