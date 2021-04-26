В Бурятии почти у каждого водителя мототранспорта нашли нарушения

Сотрудники проверили 260 мотосредств и составили 235 протоколов
В Бурятии подведены итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл». Оно проводилось на территории республики с 11 по 20 апреля в целях профилактики нарушений водителями мототранспорта Правил дорожного движения.
Сотрудники подразделений ГИБДД проверили свыше 260 мототранспортных средств, и составили 235 административных материалов, в отношении водителей, допустивших нарушения ПДД. В частности, 11 - за управление в состоянии опьянения, 74 - за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, 77 - за управление мотоциклом или мопедом, либо перевозку на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застегнутых мотошлемах.
Отметим, что с начала 2021 года с участием мототехники зарегистрировано 10 ДТП, в которых один человек погиб и семь ранены. При этом в девяти случаях участники ДТП не имели соответствующего права управления мототранспортом.
Госавтоинспекция республики призывает водителей мототранспорта к соблюдению Правил дорожного движения и внимательности на проезжей части. Напоминаем, что водитель мопеда или скутера в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла - категории «А», а транспортное средство, объём двигателя которого составляет более 50 куб. см, должно быть зарегистрировано в установленном порядке и иметь полис ОСАГО. Водитель и пассажир во время поездки должны быть в мотошлемах.
Декады безопасности дорожного движения, направленные на снижение аварийности с участием водителей мототранспорта, будут проводиться ежемесячно.
Фото https://pixabay.com/ru/
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?