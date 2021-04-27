Житель Бурятии проломил топором головы двух спящих братьев

В ходе суда преступнику удалось сбежать, его поймали только через 4 года





Закаменский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе 2015 года ранее судимый житель Закаменска после конфликта, возникшего с двумя братьями, ночью пришел к ним в дом. Злоумышленник нанес топором удары по головам спящих мужчин. От полученных травм один из них впоследствии скончался, второго удалось спасти.В ходе судебного разбирательства в 2016 году фигурант уголовного дела скрылся от правосудия. Его задержали только в марте 2020 года.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»