Жители Бурятии пропили окна

Приятелям не хватало денег на спиртное и они украли стеклопакеты



В Заиграевском районе полицейские задержали подозреваемых в краже пластиковых окон из пустующего здания. Ущерб составил около 20 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Следствие установило, что ранее судимый за кражу 40-летний местный житель распивал спиртное. Когда алкоголь и деньги закончились, мужчине пришла необычная идея. Ночью 22 апреля вместе с 44-летним приятелем злоумышленник решил пробраться в пустующее здание и своровать окна. Мужчины демонтировали и разобрали два пластиковых окна. Стекло они решили забрать позднее, а рамы сбыли случайному прохожему. На вырученные деньги приобрели и продолжили распивать алкоголь.



- Через два дня приятели решили вернуться на место совершения преступления и забрать оставшиеся там стекло с целью дальнейшего сбыта. Однако там они были задержаны оперативниками уголовного розыска районного отдела полиции, - рассказали в МВД.



Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.







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