В Улан-Удэ пьяный вор потерял по дороге краденый велосипед

Горожанин «прихватил» его с чужого двора вместе с инструментами





В Улан-Удэ в отдел полиции обратилась 34-летняя местная жительница. Она рассказала о том, что ночью из кладовой во дворе ее дома были похищены электроинструменты и велосипед. Ущерб превысил 23 тысячи рублей.



Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, уже через сутки злоумышленник был задержан. Им оказался 24-летний юноша, условно осужденный за кражи.



- Установлено, что нетрезвый подозреваемый перелез через забор и из незапертого сарая похитил имущество. Инструменты он сложил в рюкзак и в последующем часть из них - бензопилу, лобзик и дрель - сдал в скупку. Сотрудниками полиции у него изъяты два шуруповерта. Велосипед, по его словам, он по дороге потерял, - сообщили в МВД Бурятии.



Свою вину молодой горожанин признал. Известно, что он подрабатывает на пилораме. Возбуждено уголовное дело.





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