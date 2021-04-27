В Бурятии дело экс-учительницы, застрелившей возлюбленного, вернули прокурору

Через год после преступления в обвинительном заключении обнаружились нарушения





4 марта 2020 года в ограде одного из домов Сосново-Озерска от пулевого ранения в грудь скончался 46-летний мужчина. Перед смертью он успел сказать имя стрелявшего в него человека. Стрелком оказалась женщина - 58-летняя жительница Улан-Удэ, с которой несколько лет встречался покойный. Она не была судима и вела вполне благопристойный образ жизни, до пенсии много лет работала в школе учителем начальных классов.

Подозреваемую задержали, при досмотре у нее в сумочке силовики обнаружили патроны от мелкокалиберного нарезного ружья. Женщина объяснила, что года два назад украла их у потерпевшего и все это время носила с собой. На допросе пенсионерка признала свою вину и рассказала подробности расправы над возлюбленным.Вечером 3 марта 2020 года в телефонном разговоре между мужчиной и женщиной на почве ревности произошла ссора. Сразу после нее женщина села за руль своего автомобиля и выехала из Улан-Удэ.Около 3 часов 30 минут ночи она приехала в Сосново-Озерское. Сначала зашла в недостроенный пустой дом, где взяла ружье, зарядила его, после чего направилась к зимовью, где временно жил возлюбленный. Видимо, она планировала расправиться с мужчиной в доме, но в этот момент он вышел на крыльцо. Обвиняемая прицелилась и выстрелила ему в спину, раненый обернулся и успел разглядеть подругу.После выстрела женщина села в машину и выехала обратно в город. Судя по записям с камер видеонаблюдения, зафиксировавших машину пенсионерки в Сосново-Озерском, она потратила на все про все полчаса.В июне 2020 года материалы дела поступили на рассмотрение в суд. Однако заседания по делу постоянно откладывались по разным причинам, назначались экспертизы, дважды «обвиняемая не имела реальной возможности участвовать в судебном разбирательстве».21 апреля 2021 года уголовное дело было возвращено прокурору на основании того, что «обвинительное заключение составлено с нарушениями требований кодекса».Фото: «Номер один»