Пьяный житель Бурятии в качестве аргумента в конфликте использовал обрез

Стрелка задержали росгвардейцы





В одном из домов поселка Нижнеангарск во время застолья произошел конфликт. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии, в его ходе один из гостей достал обрез и выстрелил, после чего скрылся. Очевидцы сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

Приехав на место, полицейские и росгвардейцы установили личность подозреваемого. 28-летнего мужчину задержали у себя дома. В ходе обыска в сарае силовики нашли обрез винтовки ТОЗ-8М.





Задержанный пояснил, что обрез достался ему от умершего деда. Однако мужчина не сдал его в соответствии с законодательством, а оставил себе. По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии