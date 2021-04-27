Федеральное СМИ: в Бурятии банда ауешников держала в страхе целое село

РИА Новости сообщили подробности жестокого убийства с отрезанным ухом





«Они давно терроризировали местных, но жаловаться участковому никто не решался» - в Бурятии задержали троих подозреваемых в жестокой расправе над 68-летним Геннадием . По версии СК, пьяные собутыльники жестоко его избили, затем отрезали ухо и, бросив умирать, продолжили веселиться в соседнем доме. Спустя пару часов 14-летний подросток облил жилье пенсионера бензином и поджег. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Утром 21 апреля в пожарную часть Кабанского района сообщили о возгорании в селе Шигаево — это в нескольких километрах от озера Байкал. Потушив полыхающий дом, спасатели обнаружили сильно обгоревший труп мужчины, в котором местные опознали Геннадия.Вскрытие показало, что еще до пожара пенсионера сильно избили, а дознаватели МЧС сделали однозначный вывод: дом облили бензином. Возбудили уголовное дело по статье «Убийство».Подозреваемых долго искать не пришлось — местные сообщили оперативникам, что накануне рядом была шумная гулянка и несколько подвыпивших молодых людей зачем-то заходили на участок к Геннадию. Причем настроены они были агрессивно.В отдел полиции доставили соседа погибшего, его несовершеннолетнего сына Андрея (имя школьника изменено. — Прим. ред.), а также их гостей: 18-летнего Романа и 28-летнего Николая.Выяснилось, что вечером 20 апреля в ходе застолья хозяин пожаловался на Геннадия. Якобы был конфликт, закончившийся дракой. Геннадий получил серьезные травмы и потребовал деньги на лечение. Пригрозил обратиться в полицию.«Молодые люди решили помочь собутыльнику и, прихватив с собой его сына, ворвались в дом к пожилому человеку, — рассказывают в СУ СКР по Республике Бурятия. — Вывели его во двор, жестоко избили. При этом один из нападавших отрезал пенсионеру ухо. Затем компания вернулась и продолжила застолье».Несмотря на серьезные травмы, Геннадий какое-то время оставался в сознании и даже добрался до кровати. Однако сын соседа решил довершить начатое. По версии СК, он принес канистру с бензином, разлил по полу и чиркнул спичкой.«С Романом я учился в одном классе, — говорит РИА Новости житель Шигаево Олег (по просьбе молодого человека имя изменено. — Прим. ред.). — Тяги к знаниям у него никогда не было, а вел себя он агрессивно и вызывающе. В старших классах сверстники с ним практически не общались, Роман проводил время в компании взрослых мужиков и дворовых приятелей».Спивающимся родителям до него не было никакого дела, поэтому он еще с шестого класса увлекся тюремной романтикой и проникся идеологией АУЕ (Запрещенная в России экстремистская организация). Попался на краже — залез с приятелем в чужой дом, но наказания по непонятным причинам избежал. Окончив школу, слонялся без дела.«Эту компанию побаивались многие, — добавляет Олег. — Сам Роман то деньги с людей тряс, то избивал кого-то, но в полицию местные не жаловались. Опасались мести его дружков. Ведь это как пчелиный улей — тронешь одного, сразу поднимется весь рой».Словно в подтверждение слов Олега, более десяти человек наотрез отказались обсуждать с корреспондентом РИА Новости жестокое преступление и его участников. Некоторые признались, что «не хотят себе проблем, поскольку задержанные рано или поздно выйдут из тюрьмы».Николай тоже официально нигде не работал, много пьянствовал. Как и Роман, был сторонником блатной романтики и пропагандировал ее среди молодежи. Под его влияние попал и 14-летний Андрей.По словам знакомых, он неплохо учился и был довольно сдержанным. В местных пабликах в соцсетях некоторые, в основном одноклассники и друзья, встали на его защиту. Утверждают, что на самом деле дом поджег не Андрей, а кто-то из старших. Школьника же просто убедили взять вину на себя. Впрочем, рассказать о случившемся более подробно молодые люди не пожелали.На днях уголовное дело переквалифицировали с «Убийства» на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» — судебно-медицинская экспертиза установила, что Кожевников скончался еще до того, как дом подожгли.Всем троим предъявили обвинение. По решению Кабанского районного суда подозреваемых на два месяца отправили за решетку. Если вину докажут, Роману и Николаю грозит до 15 лет лишения свободы. Подростку — не более десяти.Также не исключено, что к его уголовному делу добавится статья «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», а органы опеки поставят семью на профилактический учет.Фото: pixabay.com